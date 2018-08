ROMA – Momenti di paura questa mattina, martedì 7 agosto, negli uffici del tribunale di Roma per il crollo parziale di un controsoffitto all’interno di uno degli uffici. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il fatto è avvenuto intorno alle 12 al quarto piano della palazzina C della cittadella giudiziaria di piazzale Clodio.

Il controsoffitto è crollato nell’ufficio “Scansione degli atti” mentre alcuni impiegati erano al lavoro ma, per fortuna, non si sono registrati feriti. I calcinacci sono finiti sulle scrivanie e l’acqua del sistema di condizionamento ha invaso la stanza.

“In relazione all’episodio del crollo del controsoffitto avvenuto stamattina durante l’orario di lavoro la Giunta distrettuale dell’Anm denuncia la gravità dell’accaduto, sintomatica della precarietà – peraltro già più volte segnalata – dello stato degli uffici giudiziari in tema di sicurezza e ribadisce la richiesta di interventi tempestivi e strutturali volti a prevenire eventi analoghi”. E’ quanto afferma in una nota l’Associazione nazionale magistrati di Roma e Lazio commentando quanto avvenuto oggi in uno degli uffici di piazzale Clodio.