ROMA – La donna incappucciata che alla stazione Termini di Roma ha abbandonato un bimbo di un anno (qui il video del Corriere della Sera) è stata rintracciata a Bologna dalla Polizia ferroviaria. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 27 febbraio: la ragazza ha abbandonato un bimbo di un anno nei pressi della stazione Termini di Roma ed ora è stata arrestata a bordo di un treno che aveva preso nella Capitale e diretto a Monaco.

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio verso le 18. La donna, stando alle riprese effettuate dalle telecamere di sicurezza installate in zona, era vestita con un giubbotto nero con un cappuccio alzato sulla testa e le scarpe bianche e teneva per mano un altro bambino (o bambina) più grande. Camminava sul marciapiede, tra via Principe Amedeo e via Carlo Cattaneo, quando si è fermata, ha sistemato la coperta che copriva il bimbo sulla carrozzina e pochi istanti dopo si è allontanata.

E’ stata una passante che, incuriosita, si è avvicinata e ha dato immediatamente l’allarme alle forze dell’ordine. Immediatamente giunti sul posto, gli uomini del commissariato Esquilino hanno provveduto a prendersi cura del bimbo. Il piccolo, che dormiva quando è stato notato dalla passante, sarebbe in buone condizioni di salute, ma è stato accompagnato per sicurezza all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Stando a quanto si apprende, sarebbe ben nutrito e risponde a tutti gli stimoli.

Fonte: Ansa, Corriere della Sera