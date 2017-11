ROMA – Metropolitana in tilt a Roma martedì mattina, 28 novembre, a causa dell’emergenza scattata per il malore di una donna incinta.

I problemi hanno interessato il tratto che va dalla stazione Cavour a quella di Circo Massimo, in direzione Laurentina. Il treno ha raggiunto Circo Massimo e lì è rimasto bloccato, mandando quindi in crisi l’intera linea, compresa quella in direzione opposta, verso i capolinea di Rebibbia e Jonio. Le corse, infatti, potevano andare solo in una direzione, ma poi, quando il treno arrivava al capolinea, non poteva più tornare indietro.

Ci sono stati rallentamenti su tutta la linea e poi il fermo totale, con decine di viaggiatori bloccati. In un primo momento dagli altoparlanti è arrivato l’avviso di rallentamento del servizio viaggiatori, poi quello dello stop.