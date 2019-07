ROMA – Una donna di 55 anni è morta investita nei pressi del cantiere della metro C di piazzale Appio a Roma. Dalle primissimi accertamenti della polizia locale, sembra sia stata travolta da un mezzo diretto al vicino cantiere della metropolitana in costruzione. Il conducente, un uomo di 41 anni, è stato trasportato in ospedale per gli esami tossicologici. Sul posto per i rilievi la polizia locale dei gruppo Appio. Resta da accertate con chiarezza la dinamica dell’incidente.

“Metro C – comunica in una nota Metro C Spa – ha appreso dell’incidente stradale avvenuto questa mattina a Roma nei pressi di piazzale Appio, che ha coinvolto un autocarro diretto al vicino cantiere della metropolitana in costruzione. La società esprime il suo più profondo cordoglio per il tragico evento, nonché vicinanza alla famiglia della donna rimasta coinvolta nell’incidente”.

Fonte: Ansa.

IN AGGIORNAMENTO.