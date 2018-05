ROMA – “Donna in pericolo“, “Donna in pericolo”. Così diceva la voce che ha messo in allarme diversi condomini in via Benedetto Croce a Roma. E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ma le grida che sembravano provenire dall’appartamento di un’anziana donna, erano in realtà i versi di un pappagallo.

La bizzarra notizia è riportata dal quotidiano Il Messaggero. Diversi vicini hanno chiamato il 113, convinti che la vecchietta fosse nelle mani di un rapinatore. E gli agenti non hanno certo preso sottogamba le segnalazioni. Sul posto è stata inviata una pattuglia e pure un’ambulanza per precauzione. Quando i poliziotti si sono trovati di fronte al volatile che imitava perfettamente la voce umana, non potevano credere ai loro occhi.

Per fortuna, nessuna vecchietta era in pericolo. Solo un pappagallo, forse in preda alla solitudine, che a suo modo ha voluto richiamare l’attenzione.