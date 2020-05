Roma, donna rapinata e trascinata sull’asfalto da un’auto

ROMA – Rapina in viale dell’Oceano Atlantico, in zona Eur, a Roma. Il fatto è accaduto all’ora di pranzo di ieri, giovedì 21 maggio.

Vittima una donna rumena di 53 anni che, dopo essere stata seguita da un’auto, è stata rapinata della borsa.

Secondo quanto si apprende, l’auto – con lunotto posteriore rotto – sarebbe passata accanto alla 53enne e uno dei passeggeri le avrebbe strappato via la borsetta, facendola cadere a terra e trascinata per diversi metri sull’asfalto.

Soccorsa dai sanitari del 118 la vittima è stata trasportata all’ospedale Sant’Eugenio con tumefazioni al viso e lesioni sul corpo.

Ha riportato diverse ferite alla testa, al volto e su altre parti del corpo. I poliziotti l’hanno ascoltata per raccogliere informazioni utili e indagano per risalire agli aggressori.

Sempre ieri notte, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Fidene, sono intervenuti in un vivaio sulla Nomentana a seguito di una rapina messa a segno da tre malviventi.

I rapinatori hanno fatto irruzione all’interno del negozio di articoli da giardinaggio, sequestrando e minacciando di morte il titolare sessantenne e portandogli via il denaro.

Sono riusciti a portarsi via poche centinaia di euro, per poi darsi alla fuga. Sono in corso le indagini per rintracciare i responsabili. (fonte AGI)