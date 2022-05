Roma: dopo i cinghiali ecco i serpenti, anche nelle scuole. Ma gli animali esistono, cosa dobbiamo fare?

Già stufi dei titoli sui cinghiali a Roma? No problem: ecco i serpenti. Uno è stato avvistato dietro la panca dello spogliatoio dell’Istituto Majorana non lontano dal Parco Campagna in via di Mezzocammino. Un altro nel cortile dell’Istituto comprensivo Pallavicni nel quartiere Torrino. Questa le ultime notizie dal fronte natura.

Le parole degli esperti

In queste ore esperti e presidenti di associazioni varie se la sono presa contro l’incuria in città. Ma davvero il problema è solo la manutenzione o l’incuria? Ma davvero si può parlare di allarme quando si trova un serpente sotto una panca di uno spogliatoio?

Finita qui? Non finirà mai

Finita qui? No. All’allarme serpenti in queste ore si è aggiunto anche l’allarme topi. E chissà di quale altro animale si parlerà nelle prossime settimane. Forse dei ragni.

Colpa dell’incuria o meno gli animali esistono. Dopo qualche miliardo di anni di vita su questo pianeta sarebbe anche venuto il momento di farcene una ragione. Topi, serpenti, cinghiali, gabbiani, formiche e un imprecisato numero di altri animali continuerà a gironzolare in questo pianeta ancora per un po’. Anche in città.