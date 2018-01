ROMA – Una pattuglia della polizia municipale è stata travolta mentre faceva rilievi di un incidente avvenuto in via Collatina, all’altezza del civico 726. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, martedì 9 gennaio.

Due agenti sono stati portati in ospedale in codice giallo. Alla guida della macchina una donna, trasportata in ospedale in codice rosso.