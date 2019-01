Roma, due clochard investiti da un tram: corse sospese

ROMA – Due clochard sono state investite stasera, giovedì 31 gennaio, da un tram della linea 8 su viale Trastevere, al centro di Roma. Tutto è accaduto all’altezza del civico 64. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. I due pedoni, un uomo e una donna, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice rosso. Il conducente in seguito all’incidente ha accusato un malore. La polizia locale ha momentaneamente chiuso la strada per i rilievi.

Per effettuare le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, il servizio è stato parzialmente interrotto. Atac ha predisposto un servizio navetta da piazza Venezia e stazione Trastevere. I due pedoni sarebbero due clochard che stavano discutendo sui binari.

