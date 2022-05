Roma, è di un turista americano 21enne il corpo ritrovato nel Tevere

E’ di un turista americano scomparso da qualche giorno, Elija Oliphamt, il corpo ritrovato questa mattina, giovedì 26 maggio, nei pressi di Ponte Sisto a Roma.

Chi è la vittima

Il turista è un 21enne statunitense, nato a Dallas e nella Capitale da qualche giorno. La sua scomparsa era stata segnalata anche in tv dai familiari. Non si conoscono al momento dettagli o conferme su possibili segni di violenza sul corpo del giovane. Le indagini in corso sono a cura del commissariato Trastevere.