Roma, elicottero precipitato nel Tevere: recuperato un corpo

A bordo dell’elicottero che venerdì pomeriggio è precipitato nel Tevere a Nazzano Romano c’erano due passeggeri: uno di loro potrebbe essere un uomo di 78 anni, molto conosciuto in zona e residente a Torrita Tiberina.

Questo almeno racconta il Messaggero. Queste al momento le prime informazioni sull’elicottero precipitato alle porte di Roma.

Non è chiaro se i membri dell’equipaggio siano riusciti a salvarsi e ad abbandonare in tempo il velivolo. La figlia del 78enne scomparso ha confermato:

“Non troviamo mio padre dalle ore 16 di ieri. Era solito volare con il suo ultraleggero e portare con sé gli amici”.

Intanto è stato individuato il relitto dell’elicottero.

Sarebbe caduto in una zona difficile da raggiungere, all’interno della riserva naturale Tevere-Farfa, dove ci sono casette di legno per il bird watching.

Recuperato un corpo

Un corpo è stato recuperato. Si tratta di un uomo.

Sono ora in corso le operazioni per recuperare la seconda persona a bordo che sarebbe una donna. A coordinare le operazioni i carabinieri della compagnia di Monterotondo delegati dalla procura di Rieti.

Roma, elicottero precipitato: il racconto dei testimoni

L’elicottero, precisano i vigili del fuoco, è caduto nei pressi del ristorante “Piccolo Paradiso”.

“Ma noi non ci siamo accorti di nulla – spiegano dal locale – forse è accaduto in una parte non riusciamo a vedere”.

Alcuni testimoni avrebbero visto l’elicottero, civile, toccare i fili dell’alta tensione e poi cadere nel fiume, inabissandosi.

“Abbiamo messo a disposizione delle squadre dei sommozzatori i nostri battelli normalmente adibiti al servizio di navigazione collettiva – spiega il presidente della Riserva, Dario Esposito – che insieme al gommone dei vigili del fuoco stanno perlustrando le zone”.

“I guardiaparco della Riserva di Nazzano Tevere Farfa stanno lavorando sin da subito a supporto dei Vigili del Fuoco.

“In particolare – prosegue – i guardiaparco che conoscono centimetro per centimetro tutta l’area della Riserva, stanno fornendo indispensabili indicazioni sulle caratteristiche dei luoghi, soprattutto in relazione all’altezza delle acque per restringere il campo delle ricerche.

Abbiamo poi messo a disposizione delle squadre dei sommozzatori i battelli di proprietà della Riserva normalmente adibiti al servizio di navigazione collettiva, che insieme al gommone dei vigili del fuoco stanno perlustrando le zone. Sul posto anche il direttore della Riserva, Pigi Capone”. (Fonti: Ansa, Il Messaggero, FanPage).