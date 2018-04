ROMA – Boom di buche per le strade di Roma e di moduli risarcitori per i danni provocati alle auto: ben 900 sono state le richieste arrivate al Codacons dal 5 marzo al 10 aprile.

Un boom di richieste di moduli risarcitori legati a danni prodotti da buche e voragini, ben 900, è arrivata al Codacons dal 5 marzo a oggi, ovvero nei giorni successivi alla nevicata che ha letteralmente disintegrato l’asfalto in molte strade di Roma.

Prima dell’ esplosione dell’emergenza buche a Roma, l’associazione dei consumatori riceveva una media di circa 50 segnalazioni al mese da parte di automobilisti che denunciavano lo stato dissestato dell’asfalto. La procedura prevede che i cittadini che hanno subito un danno devono recarsi presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Municipio in cui si è verificato l’incidente e presentare denuncia e richiesta di risarcimento danni.

Il Codacons li aiuta fornendo il modulo di denuncia da presentare anche direttamente alle Assicurazioni di Roma. Basandosi sulle segnalazioni dei cittadini, il Codacons ha stilato una top ten delle strade che presentano più buche: via Ardeatina, via Casilina, via Cristoforo Colombo, via Ostiense, via Tuscolana, via di Acilia, via di Boccea, via Prenestina, Tangenziale Est, via Pontina.