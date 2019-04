ROMA – Esplosione nella notte in un appartamento a Roma. All’interno un’anziana che è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. E’ accaduto intorno alle 01:45 di questa notte, 5 aprile, in un palazzo di via Federico Galeotti, nel quartiere Aurelio. Una donna di 86 anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. Danneggiate anche tre auto in sosta davanti al palazzo.

Come riporta Il Messaggero, decine di persone sono scese in strada terrorizzate e molte di loro sono state costrette a passare il resto della notte altrove: nella mattinata gli ulteriori controlli per accertare la gravità dei danni subito dal palazzo.