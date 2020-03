ROMA – Tre buste esplosive nelle ultime ore a Roma e Fiumicino hanno provocato il ferimento di tre donne. La prima è esplosa ieri sera nel centro di smistamento Poste di Fiumicino. Le altre due, arrivate presso due domicili in zona nuovo Salario e alla Balduina, sono esplose stasera a Roma.

La prima busta è esplosa ieri sera, 1 marzo, al centro Smistamento Poste di via Cappannini, a Fiumicino. A rimanere ferita una donna. Alle 18.30 di oggi un’altra busta è esplosa in via Piagge, a Nuovo Salario, in un’abitazione privata ferendo un’impiegata 54enne, mentre la terza è arrivata in un’altra abitazione in via Fusco, alla Balduina, e ha ferito una 68enne alle mani e al viso. Le tre non sono in gravi condizioni. Sui casi indagano polizia e carabinieri. (fonte ANSA)