ROMA – Un furgone ha investito due donne, di cui una incinta, e una bambina di 4 anni alla periferia di Roma. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi, mercoled’ 8 gennaio, in via Vicoforte, in zona Casalotti.

A rimanere ferite una donna albanese di 67 anni, una moldava di 36 e la figlia di 4 anni. Sono state trasportate in ospedale in codice rosso ma nessuna sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della polizia locale di Roma capitale, diretto da Massimo Fanelli.

Da chiarire le cause per cui il conducente del furgone, un italiano di 68 anni, abbia perso il controllo. L’uomo alla guida ha raccontato di essere stato colpito da un malore. E’ stato trasportato in codice giallo in ospedale dove è stato sottoposto, come da prassi, alle analisi sullo stato alcolemico e tossicologico.

Torino, anziana di 77 anni muore investita dal tram

Lo scorso 20 dicembre, una donna di 77 anni è morta a Torino, dopo essere stata travolta da un tram della linea 4 in corso Giulio Cesare.

La pensionata stava attraversando la strada arrivando da via Ivrea quando è stata travolta dal tram diretto a Porta Palazzo. La manovratrice è stata trasportata dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco in stato di choc.

Fonte: Ansa