Roma, fermato il rapinatore in monopattino: quattro colpi in farmacie in una settimana (foto ANSA)

ROMA – Con il volto coperto da una mascherina chirurgica ha rapinato una farmacia armato di un taglierino in piazzale Enrico Dunant, a Roma, e poi è scappato a bordo di un monopattino elettrico.

Arrestato ieri, domenica 10 maggio, dalla polizia, l’uomo, un 47enne romano, è sospettato di essere l’autore di altri tre colpi avvenuti in altrettante farmacie della zona.

Nella tasca interna della giacca aveva 185 euro in banconote di vario taglio, pari all’importo portato via alla Farmacia appena rapinata.

Giunti sul posto, gli agenti del commissariato Trastevere, hanno visionato le telecamere di sicurezza e, dalla descrizione fatta dal farmacista del rapinatore, hanno riscontrato che alcuni dettagli erano simili ad altri episodi di furti avvenuti nei giorni precedenti nelle farmacie in via Avicenna, in piazza della Radio ed in viale Aventino.

L’uomo è stato poi riconosciuto non distante dal luogo della rapina, all’altezza di via Federico Rosazza, a bordo di un monopattino elettrico nero corrispondente alle descrizioni fornite dal farmacista.

All’alt della polizia il 47enne, con diversi precedenti, ha tentato di scappare dirigendosi in direzione di piazza Ippolito Nievo dove però è stato bloccato definitivamente. (fonte ROMA TODAY)