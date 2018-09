ROMA – Una donna anziana, Filomena Barbieri, è morta dopo essere stata investita da un’auto alla periferia di Roma. E’ accaduto la sera di lunedì 10 agosto in via Casilina all’altezza del civico 1377. La donna, una italiana di 67 anni, è morta in ospedale poco dopo l’incidente.

Alla guida della macchina un ragazzo di 23 anni che è stato sottoposto agli accertamenti alcolemici e tossicologici di rito. Sul posto per i rilievi VI gruppo Torri della polizia locale. La macchina è stata sequestrata.

L’automobilista si è fermato a prestare i primi soccorsi alla donna. Filomena è stata invece affidata alle cure dell’ambulanza del 118. Ma, una volta arrivata al Policlinico di Tor Vergata, la donna è morta per le conseguenze delle ferite riportate.