Roma, finale di Conference League: stop dalle 22 per bus e tram. La metro funzionerà regolarmente

Roma si prepara per la finale di Conference League di mercoledì. Per la serata, visto il maxi schermo all’Olimpico e il traffico di tifosi per il centro, la Prefettura ha stabilito un piano con l’utilizzo di circa mille agenti tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e poliziotti locali.

Trasporto pubblico e centro

Le corse di bus e tram saranno sospese dalle 22 fino alle 3 di giovedì. La metro invece funzionerà regolarmente. L’ultima corsa sarà alle 23.30.

La finale di Conference League non avrà invece ricadute sul servizio ferroviario della rete regionale. Viene pertanto rispettato il programma feriale sulle ferrovie Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle.

Diverse aree del centro di Roma verranno transennate dalle sette di mattina di mercoledì alle sette di giovedì.

Tra le zone coinvolte: la fontana di piazza Navona, la fontana di Trevi, la fontana della Barcaccia e le fontane di piazza del Popolo. Previsto inoltre un presidio continuo a Trinità dei Monti.

Saranno sotto controllo anche i cari pub e locali del centro.

Il comunicato di RomaMobilità.it

“Piano sicurezza e viabilità anche a Roma per la finale che, la sera di mercoledì 25 maggio, si giocherà a Tirana (Albania) tra Roma e Feyenoord, valida per la Uefa Europa Conference League. Oltre a misure di vigilanza a protezione dei monumenti in Centro, per quanto riguarda il trasporto pubblico, la Questura di Roma ha disposto lo stop della rete di bus e tram di Atac e Roma Tpl, su tutto il territorio comunale, nella notte tra mercoledì e giovedì, dalle 22 (orario dell’ultima partenza dai capolinea) alle 3. Alle 3, il servizio riprenderà con le linee notturne.

La durata della sospensione del servizio potrà variare in base a ulteriori comunicazioni delle Autorità. Servizio normale e nessuna sospensione per metropolitane e ferrovie. Aperti con i consueti orari i parcheggi di scambio. Da ricordare che proprio mercoledì 25 maggio i lavori che stanno interessando la metro B saranno sospesi è quindi la linea sarà attiva sull’intero percorso per tutto il giorno.

Nello stadio Olimpico, l’AS Roma ha organizzato l’evento “Nella nostra casa con la nostra famiglia”, dove i tifosi giallorossi potranno assistere alla partita attraverso i maxi-schermi. Sono attesi oltre 40mila supporter. Per questo evento, la Questura di Roma ha richiesto i provvedimenti di viabilità e traffico che sono attuati per tutti gli incontri di calcio, comprese la disponibilità delle aree di parcheggio dedicate ai tifosi “Clodio” e “XVII Olimpiade”. Inoltre, per il giorno dopo, sempre in base all’esito dell’incontro, divieti di sosta, e possibili chiusure nell’area del Circo Massimo”.