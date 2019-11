ROMA – Si finge poliziotto e rapina due turisti in via Veneto, a Roma. Le vittime, israeliani, si erano fermati per chiedere informazioni. Spacciandosi per poliziotto e mostrando loro un “tesserino”, il malvivente, 37enne romeno, ha chiesto ai malcapitati di mostrargli il portafogli e poi ha preso i soldi ed è fuggito via correndo. I turisti hanno subito contattato la polizia e si sono messi all’inseguimento del ladro, aiutati da un uomo che aveva assistito alla scena. Il romeno si è rifugiato dentro un negozio nel quale è stato raggiunto dalle forze dell’ordine e bloccato.

Il 37enne dovrà rispondere dei reati di furto aggravato ed usurpazione di funzioni pubbliche. Dopo la convalida dell’arresto, lo straniero è stato condannato ad 1 anno e 6 mesi con misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma.

Fonte: ROMA TODAY.