Roma, maxi folla in centro: chiuse Fontana Trevi e via del Corso, da lunedì scatterà la zona rossa nel Lazio (foto Ansa)

Roma, maxi folla in centro: chiuse Fontana Trevi e via del Corso, penultimo giorno giallo per il Lazio. Da lunedì scatterà la zona rossa nel Lazio ed in altre regioni italiane.

Penultimo giorno giallo per il Lazio, gita fuori porta per molti romani. Traffico regolare a Milano. Torinesi restano a casa, poche le persone in centro.

Roma, maxi folla in centro: gli agenti di polizia hanno chiuso Fontana di Trevi e via del Corso

Folla al centro di Roma nell’ultimo sabato prima del passaggio in zona rossa. Gli agenti della polizia locale del I Gruppo Trevi hanno chiuso l’area di Fontana di Trevi a causa della presenza del gran numero di persone.

Come scrive l’Ansa, disposta anche la chiusura al traffico pedonale di via del Corso, da largo Goldoni a Largo Chigi. Interventi in corso sul litorale di Ostia, in particolare nella zona del Pontile, piazzale dei Ravennati e piazza Anco Marzio.

Roma, maxi folla in centro. Assembramenti anche nei parchi e sul litorale romano

Molti romani, in vista dell’ingresso in zona rossa, hanno scelto oggi di fare una gita fuori porta o di raggiungere le seconde case.

Rallentamenti in vari punti del raccordo come tra Colombo e Laurentina, tra Roma-Fiumicino e via del Mare.

Traffico anche tra Tiburtina e il tronchetto dell’A24. In tanti hanno scelto i parchi della città, approfittato della giornata di sole, per fare sport o un pic nic.

Sono già scattati da ieri i controlli anti assembramento che prevedono anche chiusure di strade. Buona affluenza sul litorale romano, grazie alla giornata di sole seppure in presenza di un vento fastidioso.