ROMA – Momenti di paura sabato pomeriggio a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali di Roma. Uno straniero, davanti a decine di turisti, ha cercato d’impossessarsi della pistola d’ordinanza di uno dei soldati dell’Esercito in pattuglia per garantire la sicurezza nella strada.

Erano circa le 15 quando l’uomo, che sarà poi identificato come un egiziano di 40 anni, ha portato a segno il suo gesto estremo. Con una mossa fulminea si è avventato sulla fondina di un militare ed in tutti i modi ha cercato di afferrare la pistola, con 15 colpi nel caricatore. Il militare si è subito opposto fisicamente alla manovra dell’egiziano che ha mostrato un’incredibile resistenza. Risolutivo l’intervento di alcuni poliziotti del Reparto Mobile che si trovavano a pochi metri di distanza.

Gli agenti sono corsi in aiuto del soldato ed in pochi secondi hanno neutralizzato l’egiziano che è stato subito ammanettato e portato negli uffici del commissariato Trevi Campomarzio di piazza del Collegio Romano. Secondo gli inquirenti, non si tratta di un’azione attribuibile ad un terrorista. Quindi, non ci si trova davanti agli scenari dell’eversione islamica.

