ROMA – Alcuni frammenti si sono staccati dall’Arco di Porta Castello a via Via di Porta Castello, a borgo Pio, tra via di Traspontina e e via di Porta Castello.

Sul posto, dopo diverse segnalazioni di alcuni passanti e automobilisti, sono giunti i vigili e una squadra di tecnici. Tecnici che sono al lavoro per cercare di contenere il problema. Numerosi i disagi alla circolazione.

IN AGGIORNAMENTO