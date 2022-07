Roma, frontale in via del Foro Italico: morte due ragazze. Grave il regista Carmine Elia (foto d’archivio Ansa)

Nel frontale tra due foto in via del Foro Italico a Roma, dove sono morte due ragazze, è rimasto gravemente ferito il regista Carmine Elia, 55 anni, che ha diretto tra l’altro ‘Mare fuori’ e una serie di ‘Don Matteo’. Elia è ricoverato al Gemelli. Ancora non è del tutto chiara la dinamica dell’incidente.

Chi sono le vittime

Le vittime sono due ragazze 21 e 22 anni, Beatrice Funariu e Giorgia Asia Anzuini. Rilievi in corso per capire le cause del tragico incidente.