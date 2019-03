ROMA – Ancora una scala mobile che crea problemi in una stazione di Roma. Stavolta è toccato alla stazione Termini, dove nel primo pomeriggio di sabato 30 marzo del fumo si è sprigionato dalla scala mobile che porta alla terrazza. La scala è stata bloccata e la polfer è arrivata sul posto per metterlo in sicurezza e per i rilievi del caso. Poi l’impianto è stato riaperto al pubblico.

L’impianto di scale mobili che porta alla terrazza della stazione Termini risulta dunque chiuso e sono in corso accertamenti per stabilire cosa sia accaduto. Tra le ipotesi anche quella che il fumo sia stato sprigionato dal malfunzionamento di un motore.

Le scale mobili stanno diventando così un vero e proprio problema per le stazioni metro e ferroviarie della Capitale. Da 5 mesi la stazione metro di Repubblica è chiusa ormai, dopo l’incidente provocato dal malfunzionamento della scala mobile in cui oltre 20 persone sono rimaste ferite. Solo qualche giorno fa poi la chiusura della stazione metro Barberini, quando uno scalino si è accartocciato fortunatamente senza feriti e senza conseguenze.

Le successive perizie hanno portato a mettere in discussione anche la sicurezza della scala mobile della metro Spagna, che è stata chiusa. La linea della metro A si ritrova dunque con tre stazioni chiuse, tutte quelle più prossime a Termini, con conseguenti enormi disagi per i pendolari della Capitale. (Ansa)