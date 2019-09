ROMA – Incidente stradale mortale a Roma questa mattina, 5 settembre, intorno alle 8:15 al km 21 di via Aurelia, in zona Castel di Guido. A perdere la vita, dopo lo scontro con un furgoncino, un Iveco Daily, un ciclista di 50 anni.

Secondo le informazioni, il ciclista improvvisamente e per cause non note, è stato centrato in pieno dal furgone. L’impatto è stato molto violento e non gli ha lasciato scampo. La scena è accaduta davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio che, subito dopo il sinistro, hanno dato l’allarme, preoccupati per le condizioni di salute del ciclista, parse fin da subito molto gravi.

Sul posto, ricevuta la segnalazione, è intervenuto il personale sanitario del 118, tuttavia i paramedici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Presente sul luogo del sinistro il personale Anas e le forze dell’ordine, che hanno svolto i rilievi necessari al caso e stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per verificare eventuali responsabilità da parte del conducente del veicolo. (fonte AGI – ROMA TODAY)