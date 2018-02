ROMA – Hanno avvicinato l’auto sulla circonvallazione Ostiense, a Roma, intorno alle 7.35 del mattino del 3 febbraio e hanno iniziato a sparare. Due uomini a bordo di uno scooter hanno gambizzato un uomo di 47 anni e originario della Capitale. L’uomo è stato ferito ad una gamba ed è stato trasportato in ospedale.

Marco De Risi sul Messaggero scrive che contro la vittima, che è incensurata, sono stati esplosi diversi colpi di pistola. L’agguato è avvenuto all’incrocio tra circonvallazione Ostiense e via Cristoforo Colombo, mentre l’uomo si trovava nella sua auto. A scatenare la sparatoria potrebbe essere stata una lite:

“La vittima è stata trasportata in ospedale. Gli investigatori non si sbilanciano ma è assai probabile che l’agguato possa essere un regolamento di conti. La zona dove è accaduto il ferimento è già nota alle cronache per diverse fatti di sangue. La testimonianza del ferito, che non ha mai perso conoscenza, potrebbe essere risolutiva. Accertamenti affidati anche alla Scientifica”.