ROMA – Incidente mortale a Roma sulla tangenziale Est nei pressi dell’uscita per viale Etiopia in direzione dello stadio Olimpico. A scontrarsi sono stati una Ford e una Suzuki. Il conducente della moto, il 45enne Gian Luca De Santis, un ispettore della polizia di Stato in servizio alla Questura di Roma, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del II gruppo Parioli al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti. A quanto si è appreso l’automobilista si è fermato a prestare i primi soccorsi.