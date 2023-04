Grosso incendio a Roma, in via dello Scalo di San Lorenzo. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di martedì 18 aprile sotto la tangenziale.

Nel giro di pochissimo si è levata una densa colonna di fumo nero.

Incendio a Scalo San Lorenzo partito da un camper

Il rogo sarebbe scaturito da un camper parcheggiato in via dello Scalo San Lorenzo. Il mezzo ha preso fuoco intorno alle 18.20 per cause ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i vigili del fuoco. Dopo lo scoppio dell’incendio anche un’ambulanza è partita a sirene spiegate. Il timore è che nella roulotte ci potesse essere qualcuno.

Incendio Scalo San Lorenzo, chiusa la tangenziale

A causa delle alte fiamme e della colonna di fumo è stato necessario chiudere al traffico il tratto di tangenziale che sovrasta lo Scalo. Con evidenti ripercussioni per il traffico, che risulta completamente bloccato.