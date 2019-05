Roma, altro guasto sulla linea in centro dei minibus elettrici

ROMA – A Roma, sei giorni dopo il principio di incendio che ha interessato uno dei minibus elettrici, si è registrato un altro guasto sulla stessa linea.

Intorno alle 7.30, come spiega l’Atac, “su una vettura della linea 119 in servizio lungo via del Corso è fuoriuscito del fumo all’interno del mezzo a causa di un probabile malfunzionamento di una batteria ausiliaria di servizio”.

“A scopo precauzionale – continua la nota dell’Atac sono stati fatti scendere i passeggeri, per i quali non c’è stato alcun problema, ed è stato attivato l’estintore automatico, ma non è stato riscontrato alcun principio di incendio. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco, che sono intervenuti”. La nuova linea di minibus era entrata in funzione lunedì 13 maggio. I mezzi elettrici, già esistenti, erano stati ‘restaurati’ con un’attività tecnica chiamata revamping.

Fonte: Ansa.