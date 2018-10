ROMA – Metro B completamente ferma per 20 minuti la mattina del 25 ottobre causa guasto. La metropolitana di Roma ha rilevato problemi nell’alimentazione elettrica e così tra le 9 e le 9.20 del mattino i treni non hanno circolato da Rebibbia a Laurentina.

Il guasto, come riferito dall’agenzia per la mobilità della Capitale Atac, è stato riparato ma alcuni problemi sono rimasti fino alle 9.30 per alcuni tratti. Il blocco si è verificato dalle 9 alle 9.20 su tutta la linea da Termini a Rebibbia, in entrambi i sensi di marcia.

Alle 9.20 i convogli hanno ripreso il servizio, ad eccezione nel tratto compreso tra Monti Tiburtini e Rebibbia. Alle 9.28 il servizio è stato poi riattivato su tutta la linea in entrambe le direzioni.