Roma in fiamme: cento roghi in mezza giornata, maxi-incendio sull’Aurelia. Giornata drammatica a Roma, diversi maxi-incendi hanno fatto scattare i soccorsi in più quadranti della città.

Un centinaio i roghi registrati in mezza giornata. Le fiamme originano da sterpaglie e piante secche in tutti i roghi ma, specie sul’Aurelia, quadrante ovest, il fuoco è arrivato a minacciare le abitazioni, alcune famiglie sono state fatte uscire dalle case, un centro estivo è stato chiuso, allontanati i bambini. Sul campo la Protezione civile che ha proceduto agli sgomberi.

Fumo nero visibile a chilometri di distanza. Almeno 35 intossicati. Una donna con un bambino piccolo sono stati trasportati al Gemelli. Esplosioni di bombole contenenti gpl sono state segnalate da testimoni (ne riferisce La Repubblica, la Polizia non ha confermato).

Il rogo è divampato al’inizio in via di Bosco Marengo, poco distante dal campo rom della Monachina. In un lampo il vento caldo ha finito per estendere le fiamme fino all’Aurelia, all’altezza dello svincolo per il grande raccordo annullare da una parte e di Casalotti dall’altra.

Roghi su Aurelia, Pomezia, Anguillarese, Osteria Nuova

Le zone più colpite dai roghi di sterpaglie e vegetazione riguardano appunto l’Aurelia, Pomezia e la via Anguillarese, in zona Osteria Nuova.

A causa dell’incendio sulla via Anguillarese, a scopo precauzionale sono stati evacuati i lavoratori di Enea Casaccia, a Roma nord, una chiesa, un centro estivi per bambini ed un oratorio. La via Anguillarese da Osteria Nuova ad Anguillara Sabazia è al momento interdetta.