ROMA – Incendio in un appartamento al terzo piano di un edificio di via Niso, nel quartiere Appio, a Roma. Le fiamme sono divampate la sera di mercoledì 22 maggio, intorno alle 19. Un giovane che abitava in quella casa non è riuscito ad uscire in tempo dall’appartamento e così non ha potuto far altro che trovare riparo rifugiandosi su un cornicione del palazzo. E i vigili del fuoco lo hanno salvato mentre era lì, con solamente una maglietta indosso, a guardare le fiamme che uscivano dalla finestra dell’appartamento.

Secondo le prime informazioni sembra che il rogo sia divampato a causa di un cortocircuito nella cucina dell’appartamento al terzo piano. Da lì le fiamme si sarebbero poi propagate.

Il ragazzo non è riuscito a mettersi in salvo uscendo di casa ed è stato costretto ad arrampicarsi sul balcone. L’edificio è stato evacuato e il giovane messo in salvo: nessuno è rimasto ferito o intossicato. Sul posto l’intervento dei vigili del fuoco, con due squadre, un’autoscala, un’autobotte, il carro teli e il carro autoprotettori. L’intero palazzo è stato poi sgomberato. Il giovane è stato affidato alle cure mediche del personale del 118. Sul luogo anche la Polizia con i Commissariati Colombo e San Giovanni. (Fonte: Il Messaggero)