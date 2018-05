ROMA – Incendio nella notte in un appartamento nel centro di Roma, in via Marco Aurelio, in zona Celio. Una persona è rimasta lievemente intossicata. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play]

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’intero palazzo è stato evacuato.

Le fiamme erano divampate nella camera da letto dell’appartamento, una stanza piena di scarti e rifiuti. All’arrivo dei vigili del fuoco la proprietaria era già uscita all’esterno.

L’abitazione è momentaneamente inagibile. Durante le operazioni di spegnimento il palazzo è stato evacuato a scopo precauzionale. Un condomino è stato trasportato in ospedale dal 118 per una lieve intossicazione.