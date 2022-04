Roma, incendio in un appartamento su viale Libia: fumo in strada, traffico in tilt e bus deviati (foto d’archivio Ansa)

Viale Libia a Roma, un incendio è divampato all’interno di un’abitazione che si trova al penultimo piano. E’ accaduto al numero 222 nella tarda mattinata di martedì 5 aprile.

Roma, incendio in un appartamento: Vigili del Fuoco al lavoro, traffico deviato e disagi

Non è ancora noto cosa abbia originato le fiamme. Sul posto, all’altezza dell’incorcio con via Roccantica, sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e un autobotte. Il fumo ha invaso la zona e allertato i residenti.

La Polizia Locale intervenuta sul posto ha fornito indicazioni sulle deviazioni stradali.

Deviate su viale Somalia diverse linee di zona dell’Atac

Diverse linee locali dell’Atac sono state deviate su viale Somalia e altre vie limitrofe. A darne notizia anche Atac in un tweet: “intervento dei Vigili del fuoco in viale Libia, linee di zona direzione centro deviate in viale Somalia, via Amatrice, via Tembien, Santa Emerenziana, seguono aggiornamenti”.