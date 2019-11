ROMA – Nuovo incendio nella notte tra martedì e mercoledì nella caffetteria e libreria “La Pecora Elettrica” a Roma, luogo dichiaratamente antifascista nel quartiere di Centocelle. Il locale, già distrutto dalle fiamme da un incendio la notte del 25 aprile, avrebbe dovuto riaprire domani. Un incendio che è chiaramente di origine dolosa, visto il precedente del 25 aprile scorso.

“L’incendio di stanotte l’ha distrutta di nuovo. Sono entrati e hanno dato fuoco a tutto“, dice il titolare della libreria antifascista “La Pecora elettrica”. Non si conoscono ancora i danni causati dal rogo: le immagini mostrano la vetrina in frantumi, e sembra che all’interno sia tutto nuovamente distrutto. Per La Pecora Elettrica si erano mosse migliaia di persone con una campagna arrivata a quota 50mila euro.

Il primo incendio era divampato nella libreria nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 aprile. Il rogo aveva interessato le serrande, la vetrata e la porta d’ingresso del locale. Anche in quell’occasione, tra le ipotesi investigative degli inquirenti c’era quella dell’incendio doloso. A seguito degli ingenti danni, e in segno di solidarietà, era stata avviata anche una raccolta fondi per ripristinare il locale.