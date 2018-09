ROMA – Un incendio è divampato nella notte tra 21 e 22 settembre in un ripostiglio del policlinico Umberto I di Roma. Le fiamme sono divampate nel sottoscala della III Clinica Chirurgica e i pazienti sono stati subito trasferiti. I vigili del fuoco sono arrivati intorno alle 4 del mattino e hanno lavorato fino alle 6 per spegnere le fiamme.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo ha interessato alcuni cartoni, rifiuti e altri materiali presenti nel locale-ripostiglio situato nel sottoscala della clinica. Il fumo si è propagato per le scale e per motivi di sicurezza alcuni dei pazienti che si trovavano ai due piani superiori sono stati trasferiti, ma non si registrano feriti o intossicati.