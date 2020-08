Roma, incendio a Tor di Valle: chiuse la via del Mare e via Ostiense (foto Ansa)

Intervento di diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sulla via del Mare e via Ostiense, chiuse in entrambe le direzioni a causa di un incendio avvenuto all’altezza di Tor di Valle.

In direzione Roma via Ostiense è chiusa da via Fiumalbo mentre via del Mare chiusa da via di Acilia.

In direzione Ostia su via del Mare e via Ostiense il traffico è deviato da via dei Cocchieri.Diversi gli agenti sul posto del IX Gruppo Eur e del X Gruppo Mare con l’impiego di pattuglie provenienti anche dai comandi limitrofi.

A Vasto un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, martedì 4 agosto, su una collina in contrada Buonanotte, all’altezza della stazione.

Le fiamme poi, spinto dal forte vento, hanno anche raggiunto le dune di Vasto marina.

Un elicottero si è alzato in volo per limitare l’avanzata verso le dune.

L’incendio in queste ore sta creando anche non pochi problemi alla viabilità con il fumo che ha raggiunto la statale 16.

Sospeso il traffico ferroviario sulla Foggia-Pescara

Giornata difficile lungo la tratta ferroviaria adriatica.

Dopo che nella tarda serata di ieri, quindi lunedì 3 agosto, e in nottata un incendio fra il confine Abruzzo-Molise aveva portato alla sospensione per alcune ore della circolazione ferroviaria e alla cancellazione di alcuni convogli, nel pomeriggio lungo la linea Foggia-Pescara è stato sospeso il traffico a causa di un incendio a ridosso della linea ferroviaria nella zona di Vasto.

Trenitalia, come ha spiegato una nota stampa dell’azienda, ha quindi ora attivato pullman sostituitivi tra le stazioni di Porto di Vasto e Termoli.

Nessun treno, riferisce sempre la nota di Trenitalia è rimasto fermo in linea. (Fonte: Ansa).