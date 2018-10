ROMA – Ancora paura nel centro storico di Roma, a causa di un violento incendio scoppiato all’interno di un palazzo di via Barberini. Per fortuna, non si registrano feriti: il rogo è divampato all’interno di un ufficio vuoto sito al quarto piano di uno stabile, al civico 79.

I vigili del fuoco immediatamente accorsi sul posto con tre autobotti e due autogru, sono ora al lavoro per domare le fiamme.

L’intera area è stata transennata con evidenti ripercussioni sul traffico, mentre dalle finestre dell’immobile continua a levarsi un denso fumo nero. La strada è chiusa da piazza Barberini a piazza della Repubblica. Al momento non ci sono notizie di feriti. Sul posto oltre ai pompieri sono presenti alcune pattuglie di Polizia e carabinieri e un’ambulanza.