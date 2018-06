ROMA – Incidente questa notte, 14 giugno, a Roma tra uno scooter Yamaha Xenter [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] e un compattatore dei rifiuti dell’Ama. È accaduto intorno all’1.45 in viale Somalia incrocio con via Antrodoco, al quartiere Africano.

Un ragazzo 18enne e una ragazza di 19 anni sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, le loro condizioni sono gravi. Lui, in prognosi riservata all’Umberto I, sarebbe un atleta della Federazione italiana atletica leggera. La giovane che era con lui è ricoverata al Sandro Pertini.

L’uomo alla guida del compattatore Ama, un 54enne, si è fermato dopo l’incidente. La Polizia Locale, che sta indagando per ricostruire all’esatta dinamica del sinistro, ha sequestrato i veicoli.