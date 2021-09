Roma, incidente col monopattino: si scontra con un’auto in via Chiana e muore (Foto d’archivio Ansa)

Incidente mortale col monopattino a Roma, in via Chiana. Un uomo si è scontrato con un’auto ed è morto. Si tratta dell’ennesimo incidente che ha coinvolto i monopattini nelle ultime settimane.

Urge sempre più regolamentare questo settore con normative a livello nazionale. Le iniziative portate avanti da sindaci e governatori a questo punto sembrano non bastare. Ci vogliono regole uniformi per la sicurezza nel traffico, dato l’enorme successo che questi mezzi di trasporto hanno avuto in Italia.

Roma, incidente mortale col monopattino in via Chiana (quartiere Trieste)

Incidente mortale nella notte a Roma in cui è stato coinvolto un monopattino. E’ accaduto in via Chiana nel quartiere Trieste. Nello scontro sono stati coinvolti il monopattino e un’auto. Ad avere la peggio l’uomo a bordo del monopattino, un cittadino di nazionalità nigeriana di 34 anni che è morto sul colpo. Il conducente della macchina, un 19enne, si è fermato per i soccorsi. Sul posto la polizia locale.

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Sul posto pattuglie del XV Gruppo Cassia della polizia locale per i rilievi. Entrambi i mezzi coinvolti nello scontro sono stati sequestrati. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Peschici: fugge dopo aver investito una ragazzina in monopattino

Fugge dopo aver investito con la propria auto una ragazzina in monopattino. E’ accaduto l’altro giorno a Peschici (Foggia) dove i Carabinieri hanno denunciato per omissione di soccorso un 57enne del posto. Contestualmente gli è stata anche ritirata la patente di guida. La ragazzina fortunatamente non ha riportato gravi lesioni, è stata medicata dal personale del 118.

All’identificazione dell’automobilista pirata i carabinieri sono risaliti grazie alle dichiarazioni di alcuni testimoni. I militari hanno anche elevato una contravvenzione al papà della ragazzina. Sia perché quest’ultima, di età inferiore ai 14 anni, era alla guida di un monopattino, sia perché non indossava il casco protettivo.