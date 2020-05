ROMA – Incidente questo pomeriggio, 29 maggio, nei pressi della stazione ferroviaria Tuscolana a Roma.

Secondo quanto si è appreso, un treno regionale ha urtato un mezzo della manutenzione che si trovava sui binari.

Dalle prime informazioni ci sarebbero quattro feriti.

A bordo del treno circa trenta passeggeri che sono stati portati a piedi in stazione.

L’incidente si è verificato a circa 100 metri dalla stazione Tuscolana.

Ad avere la peggio due operai che hanno avuto bisogno di cure mediche, soccorso in ambulanza in codice rosso e trasportati all’ospedale San Giovanni.

Da come si apprende non sarebbero in pericolo di vita.

Le due persone alla guida dei mezzi, rimaste ferite lievemente, sono invece state trasportate all’ospedale San Camillo e all’ospedale Umberto I in codice verde, senza riportare particolari conseguenze.

Sul posto gli agenti della polfer e della polizia scientifica per i rilievi.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente.

Ritardi fino a mezz’ora sulla linea ferroviaria. Infotreno ha informato i passeggeri che al momento la circolazione sulla FL1, Orte – Fiumicino Aeroporto risulta rallentata.

La circolazione è poi tornata progressivamente alla normalità. (fonte ANSA)