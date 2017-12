ROMA – Incidente in auto per il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, stamattina, 19 dicembre, a Roma, in via Sallustiana, vicino via Veneto.

Una vettura, si apprende da fonti del suo ministero, non ha visto uno stop in via Sallustiana e ha tamponato l’auto del ministro guidata dagli agenti di scorta. Galletti è stato medicato all’ospedale Santo Spirito da dove è stato presto dimesso.