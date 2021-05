Roma, incidente in via di Vigna Murata: perde controllo dell’auto e si schianta contro albero, morto 34enne (foto ANSA)

Incidente in via di Vigna Murata, in zona Fonte Meravigliosa a Roma, dove un 34enne ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un albero. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 19 maggio.

Sono intervenuti gli agenti dell’VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno svolto i rilievi scientifici per chiarire la dinamica del sinistro. Secondo i primi accertamenti nell’incidente sarebbe rimasto coinvolto un solo veicolo, una Ford Focus, condotta da un uomo di 34 anni per cui non c’è stato nulla da fare.

Carla Canale, presidente del Cdq Vigna Murata, ha commentato così al sito Terzo Binario: “Siamo a constatare l’ennesimo incidente mortale su via di Vigna Murata, strada tra le più pericolose della città. Occorre assolutamente un maggiore controllo della velocità attraverso posizionamento di autovelox mobili e fissi, nonché la messa in sicurezza del tratto di marciapiedi tra via Gradi e via Ardeatina al fine di garantire l’incolumità delle persone”.

“Siamo certi – ha terminato – che la sindaca sensibile alla tematica della sicurezza stradale voglia intervenire in tal senso e la invitiamo anche ad effettuare un sopralluogo per constatare la pericolosità della strada da poco riasfaltata e dotata anche di segnaletica luminosa verticale agli attraversamenti pedonali”.