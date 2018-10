ROMA – Panico nella stazione Repubblica della metro A di Roma. Una scala mobile ha ceduto e decine di persone sono rimaste ferite. Secondo alcune voci sarebbero stati i tifosi del Cska di Mosca a provocare il cedimento.

I treni della metro continuano a transitare senza fermarsi alla stazione. Sarebbero rimasti incastrati fra le lamiere proprio i tifosi del Cska di Mosca che questa sera è impegnata nella partita di Champions League contro la Roma. Il bilancio è drammatico: 20 feriti, di cui 8 sono gravi. Molti sono rimasti incastrati tra le lamiere. Quasi tutti sono russi. Sul posto 118 e carabinieri.

Sono 17 complessivamente i tifosi russi feriti, trasportati dal 118 in diversi ospedali. Il più grave, in codice rosso, con una semi amputazione del piede. Gli altri 16 in codice giallo con fratture e traumi.

Stando a quanto inizialmente ricostruito, alcune decine di tifosi sono scesi in metro per raggiungere lo stadio e probabilmente ubriachi si sono messi a saltare sulla scala mobile che alla fine è crollata. Ma un video postato su twitter da un tifoso russo, racconta una realtà diversa: sembra che all’improvviso la scala mobile abbia preso una velocità eccessiva, molto maggiore di quella a fianco da dove viene ripreso il filmato. Alcuni passeggeri si gettano nella parte centrale della scala mobile per non cadere in basso, altri rallentano la caduta aggrappandosi ai corrimani. Ad un certo punto la caduta dei passeggeri si ferma, con alcuni che sono rimasti in piedi, altri schiacciati in basso.

Decine di bottiglie di birra, vetri e pezzi di lamiera. Si presenta così, secondo quanto raccontano i soccorritori, la scena dell’incidente. “La scala è integra per più di metà – spiegano – mentre gli ultimi gradini, meno di una decina, sono tutti spaccati e accartocciati uno sull’altro. Tutt’attorno ci sono bottiglie di birra e pezzi di vetro”. Sulla banchina della stazione ci sono ancora dei tifosi feriti: la maggior parte di loro non ha riportato ferite gravi ma tagli soprattutto a piedi e gambe provocati da lamiere e vetri.

Scontri tra tifosi fuori dallo stadio

Intanto la tensione pè altissima anche nei pressi dello Stadio Olimpico. Un tifoso russo è stato accoltellato e due sono rimasti contusi in scontri tra le tifoserie del Cska di Mosca e della Roma nei pressi del ponte Duca d’Aosta. Le forze dell’ordine hanno fatto anche uso di idranti.

Sarebbero quindici i tifosi romanisti fermati e identificati. Altri tafferugli tra tifoserie si sono verificati a piazza Mancini dove sono stati fermati 2 russi e un romanista che si trovano ora in commissariato. La loro posizione è al vaglio degli investigatori.