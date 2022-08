Roma, incidente mortale sulla Prenestina: muore 20enne su scooter. Un giovane di 20 anni è morto questa mattina a Roma dopo che lo scooter su cui viaggiava è stato centrato da una auto guidata da un uomo di 46 anni, un agente di polizia già precedentemente sospeso dal servizio. Il fatto è avvenuto intorno alle 4.30 in via Prenestina, all’altezza dello svincolo del Grande Raccordo Anulare.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Il quarantenne è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici di rito. Gli agenti hanno proceduto al sequestro dei mezzi coinvolti .

Il 20enne era a bordo di uno scooter Honda Sh 300 quando, per cause al vaglio della polizia locale, si è scontrato con una Opel Meriva.

Sulla stessa Prenestina, il 18 agosto un altro scontro mortale. Fabrizio Veneziale, 38 anni, all’alba di giovedì 18 agosto perse la vita in un incidente in via della Serenissima all’altezza di via Prenestina.