ROMA – Incidente mortale sulla Diramazione Roma Sud tra lo svincolo di Torrenova e l’allacciamento con il Grande Raccordo Anulare intorno alle 9,30 del mattino del 14 marzo. Due mezzi pesanti e un’auto si sono tamponati e il conducente della vettura ha perso la vita.

Autostrade per l’Italia in un comunicato spiega che l’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 20 in direzione Roma: