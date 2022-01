Durante una passeggiata sul lungotevere il figlio di Kim Rossi Stuart e la moglie Ilaria Spada, Ian, è scivolato per alcuni attimi nelle acque del fiume Tevere prima che la prontezza di riflessi del padre lo portasse in salvo. A raccontare il piccolo incidente, con tanto di foto, è il settimanale Diva e Donna.

Incidente nel Tevere, il figlio di Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada finisce nel fiume

La dinamica dell’incidente non è chiara, forse un attimo di distrazione mentre la famiglia stava camminando sulla pista ciclabile. La pavimentazione leggermente ghiacciata potrebbe aver fatto scivolare Ian, che è finito in acqua. Per fortuna l’attore è stato fulmineo ed è riuscito a tirare in salvo il bambino scongiurando la tragedia.

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart in attesa del terzo figlio

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada stanno insieme dal 2011. La coppia si è sposata nel 2019. “Ci siamo incontrati nello sgabuzzino di casa Caterina Balivo – ha raccontato tempo fa Ilaria Spada -, Mi viene da ridere perché Caterina si arrabbia molto quando lo chiamo così. In realtà era una stanza dove si lasciavano i cappotti. Sono entrata a lasciare il mio e c’era lui con il marito di Caterina a chiacchierare e a bere vino. L’ho guardato e ho detto ‘Ah! Mi unisco’. Non ci siamo più alzati”.

“Lui addirittura mi ha chiesto di sposarlo dopo tre settimane. Sono stata io che ho detto: aspetta, il matrimonio lo voglio fare in un certo modo, una gran festa. I miei genitori vivevano all’estero, volevo che ci fossero tutti i miei amici”.

Ora è in attesa del terzo figlio che nascerà a febbraio. Ilaria e Kim hanno già due figli: Ettore, nato nel 2011, e appunto Ian, nato nel 2019.