ROMA – Incidente mortale in via Nomentana a Roma, all'altezza di via Sant'Alessandro, ieri pomeriggio, 5 giugno. Ancora poco chiara la dinamica. Quel che è certo è che l'incidente ha coinvolto un autocarro Iveco e un Piaggio Liberty. Il conducente del motorino, Mattia Piersanti, 25 anni, è deceduto sul posto.

Un impatto che ha sbalzato Piersanti dalla sella. Inutili i soccorsi: sul posto è atterrata l’eliambulanza, ma non c’è stato nulla da fare; vani anche i disperati tentativi di rianimazione sul posto.