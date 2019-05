ROMA – Una donna è morta dopo essere rimasta incastrata tra la banchina e le rotaie della stazione della metro Lepanto a Roma la mattina del 30 maggio. Secondo una prima ricostruzione, la donna di 35 anni e originaria del Senegal potrebbe essersi gettata sotto il convoglio. Il servizio sulla linea A della metro è stato interrotto.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al 118, la polizia e i carabinieri che indagano per accertare l’esatta dinamica dei fatti, ma le autorità non escludono che possa trattarsi di un suicidio. Tantissima la gente radunata fuori dalla fermata della stazione, compresi i connazionali della vittima in lacrime per quanto avvenuto poco fa.

Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza della metropolitana. Nelle prossime ore sarà inoltre ascoltato il macchinista che, al momento, a causa di un forte stato di choc non è riuscito a dare spiegazioni.

L’agenzia per la mobilità Atac ha interrotto il servizio metro tra le stazioni di Termini e Battistini dopo l’incidente. La linea è attiva con rallentamenti nella tratta Termini-Anagnina, mentre da Termini a Battistini sono stati attivati dei bus navetta sostitutivi.