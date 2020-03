ROMA – Incidente mortale sabato notte sulla via Aurelia, vicino Roma. La tragedia si è consumata intorno alle 3 di notte. Un’auto con a bordo tre ragazze è uscita fuori strada e si è ribaltata più volte al km 26, a Torrimpietra. Le vittime sono la conducente di 19 anni e una passeggera di appena 16 anni. Trasportata in ospedale in codice rosso, ma non rischia la vita, l’altra passeggera di 19 anni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Torrimpietra e di Civitavecchia e i vigili del fuoco. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Le tre giovanissime stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa in un pub di Ladispoli.

I corpi delle due vittime sono stati trasportati al cimitero del Verano per l’autopsia.

Fonte: Ansa